Grapperhaus: politie treedt terecht hard op tegen relschoppers

Burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden tegen relschoppers dit weekend. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reageerde daarmee zondag op de ongeregeldheden en opstootjes op verschillende plekken in het land. Vooral in Eindhoven en Amsterdam liepen demonstraties tegen coronamaatregelen uit de hand en greep de politie hard in.



Volgens Grapperhaus heeft de onrust niets te maken met demonstreren tegen het coronabeleid, maar gaat het om crimineel gedrag. "Dit weekend is het in verschillende plaatsen in Nederland onrustig geweest. Schokkende beelden van rellen, plunderingen en brandstichting gaan rond. Dit heeft niets te maken met demonstreren tegen coronamaatregelen. Dit is simpelweg crimineel gedrag; mensen die bewust politie, ME, journalisten en andere hulpverleners belagen. De burgemeesters en politie hebben terecht hard opgetreden."