Disneyland in Tokio gaat open op 1 juli

De Japanse Disneyland-locatie in Tokio gaat op 1 juli weer open, nadat het maandenlang dicht moest door het coronavirus. Wel zal er in het begin maar een beperkt aantal bezoekers naar binnen kunnen.



Bezoekers zullen van tevoren een kaartje moeten reserveren. Bij binnenkomst wordt hun temperatuur opgenomen en is iedereen verplicht een mondkapje te dragen. In attracties wordt er rekening gehouden met onderlinge afstand.