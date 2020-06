Halsema: 'Nog geen besmettingen bekend door protest op de Dam'

Er zijn nog geen personen besmet geraakt met het coronavirus doordat ze bij het massale Black Lives Matter-protest op de Dam waren. Dat laat burgemeester Femke Halsema maandagavond weten in een brief aan de raad. Duizenden mensen kwamen op 1 juni op het protest af. Het werd zo druk, dat de demonstranten onderling niet meer voldoende afstand konden houden.



De incubatietijd van het virus bedraagt maximaal veertien dagen, en is dus nog niet verlopen. Daarnaast heeft de GGD geen mogelijkheid om vast te stellen wie er bij het protest is geweest, schrijft Halsema. Registratie van eventuele besmettingen naar aanleiding van het protest is alleen mogelijk als de patiënten zelf melden dat ze bij het protest zijn geweest. Dat is ook nadrukkelijk gevraagd aan de patiënten.