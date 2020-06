301 nieuwe besmettingen in Duitsland, 22 nieuwe doden

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is zondag toegenomen met 301. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI). In totaal zijn nu 183.979 positieve coronatests afgenomen bij de oosterburen.



Daarnaast meldt het RKI 22 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus, wat het dodental in het land doet stijgen naar 8.668.