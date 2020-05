In de Verenigde Staten zijn bijna 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, blijkt uitvan Johns Hopkins University. Veruit de meeste doden zijn geregistreerd in de staat New York.Sinds 11 april, toen Italië werd gepasseerd, is de VS al het land met de meeste doden wereldwijd. Ook het aantal bevestigde besmettingen (bijna 1,7 miljoen) is nergens ter wereld hoger. Het dodental in de VS is inmiddels ongeveer even hoog als dat van het aantal coronadoden in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje bij elkaar.