Overvolle busjes met uitzendkrachten bij fruitteler in Zaltbommel

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft woensdag samen met de politie een inspectie uitgevoerd bij een fruitteler in Zaltbommel. Bij het onderzoek verklaarden meerdere uitzendkrachten dat ze bij elkaar in volle busjes worden vervoerd, terwijl ze in verschillende vakantiehuizen verblijven. Soms bleek het te gaan om acht tot negen persoon per busje.



In enkele gevallen zal de gemeente de verantwoordelijke uitzendorganisaties daarom een proces-verbaal geven. Mensen mogen alleen bij elkaar in een busje zitten als ze tot hetzelfde huishouden behoren, schrijft de inspectie. Het is niet bekendgemaakt om welke fruitteler of uitzendbureau's het gaat.



Wie er tot een huishouden behoren, verschilt per veiligheidsregio. Dat bleek al eerder toen vleesverwerker Vion in opspraak kwam nadat samenwonende uitzendkrachten samen vervoerd werden busjes, terwijl dit volgens de lokale noodverordening niet mag.