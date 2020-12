Nieuwjaarsreceptie koning in teken van pandemie

Luchthaven Melbourne ontvangt eerste internationale vlucht in vijf maanden

Het vliegveld van Melbourne in de Australische staat Victoria ontvangt maandag de eerste internationale vlucht in ruim vijf maanden tijd. De eerste vlucht komt vanuit Sri Lanka. Passagiers op die vlucht zullen het nieuwe quarantainesysteem van Victoria gaan testen.



Het is voor de passagiers onder de nieuwe regels niet langer toegestaan om de hotelkamer te verlaten voor de duur van de quarantaine. In Sydney, de hoofdstad van de staat New South Wales, wordt dit systeem al gebruikt.

Sinds maart zijn de grenzen van Australië gesloten voor niet-ingezetenen. Terugkerende Australiërs konden in Melbourne lange tijd in een hotel in quarantaine, maar de staat stopte daarmee toen hotelpersoneel werd besmet door terugreizigers.



In Victoria zijn meer dan twintigduizend positieve tests gemeld. Critici geven de schuld aan de hotels die de protocollen niet goed hadden nageleefd. De verwachting is dat vanaf maandag wekelijks enkele honderden reizigers zullen terugkeren. De politie zal nu strenger handhaven op het naleven van de quarantainemaatregelen.