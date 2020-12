De Britse mutatie van het coronavirus, die niet gevaarlijker lijkt maar zich wel sneller lijkt te verspreiden, is ook opgedoken in Frankrijk. Het Franse ministerie van Volksgezondheid maakten vrijdagavond laat bekend dat een persoon in de stad Tours, in het midden van het land, positief is getest op de variant VUI-202012/01 (variant under investigation, variant wordt onderzocht - december 2020/ eerste variant).De desbetreffende persoon was op 19 december vanuit Londen naar Frankrijk gereisd. Hij maakt het goed en verblijft in thuisisolatie, aldus het ministerie.In verband met de mutatie besloot Nederland zondagochtend een algeheel vliegverbod in te voeren voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. De Britse mutatie is inmiddels in meerdere landen opgedoken, inartikel zetten we deze landen op een rij.