Nieuwe coronavirusvariant opgedoken in Limburg

GGD tast nog in duister over brandhaard in Noord-Holland

Het is niet duidelijk waarom juist het noordelijkste deel van Noord-Holland momenteel de grootste coronabrandhaard van Nederland is. Volgens GGD Hollands Noorden is er geen oorzaak ontdekt. "We krijgen het nog niet scherp. Het zit over alle leeftijdsgroepen. Als er bijvoorbeeld een festival uit de hand is gelopen, zou je het zo kunnen duiden, maar dat is er niet. Dit loopt al een aantal weken en het wil nog niet dempen", laat een woordvoerder van de regionale gezondheidsdienst weten.



In de afgelopen twee weken is het coronavirus bij meer dan 4.600 mensen uit het noorden van Noord-Holland vastgesteld. Omgerekend komt dat neer op 701 vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. Binnen de regio is Hoorn een uitschieter. In die gemeente zijn in de afgelopen twee weken 861 mensen positief getest, oftewel 1.175 per 100.000 inwoners. Naar verhouding is dat meer dan in Amsterdam (324 per 100.000 inwoners), Rotterdam (334), Den Haag (266) en Utrecht (217) bij elkaar. Ook in Den Helder hebben relatief veel inwoners het coronavirus opgelopen.