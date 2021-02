Politie 'verjaagt' in Bloemendaal jongeren uit de duinen

De politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort heeft zaterdagavond meer dan honderd jongeren uit de duinen in Bloemendaal gestuurd. Daarbij moest de hulp worden ingeroepen van de collega's van de politie in Haarlem en politiehonden.



De politie laat op Facebook weten niet te spreken te zijn over de actie van de jongeren en richt zich op de ouders.



"Slaat natuurlijk nergens op he, dat wij, samen met politie Haarlem en politiehonden Noord-Holland meer dan 100 jongeren uit het duin jagen! Nou beste ouders, kijk anders even wat jullie lieve kinders allemaal achter hebben gelaten! Wij hebben een bestelbus vol met afval even voor hen opgeruimd!", schrijft de politie.



Op foto's bij het bericht zijn kratten bier en tassen met lege flessen te zien. Het is niet bekend of de politie mensen heeft bekeurd.