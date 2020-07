Nieuw-Zeelandse gezondheidsminister stapt op na fouten in corona-aanpak

David Clark, de minister van Gezondheid in Nieuw-Zeeland, heeft dinsdag zijn ontslag ingediend om fouten die het ministerie heeft gemaakt in de corona-aanpak in het land. Zo mochten twee met corona besmette vrouwen hun verplichte quarantaine verlaten, daags nadat het land zich 'coronavrij' verklaarde.



De minister kwam daarnaast in opspraak omdat hij tijdens de strenge lockdown twee keer een reis heeft gemaakt: zo nam hij zijn gezin mee op een vakantie naar het strand, en reed hij naar een mountainbikepark.



"Het is mij duidelijk geworden dat het voortzetten van mijn functie afleidend is in de aanpak van COVID-19 door de overheid en de wereldwijde pandemie", aldus Clark in een persconferentie.



Premier Jacinda Ardern zegt het eens te zijn met de beslissing van Clark. Ze heeft onderwijsminister Chris Hipkins aangesteld om de functie van gezondheidsminister waar te nemen tot de verkiezingen in september. Een permanente plaatsing van Hipkins als gezondheidsminister sluit Ardern niet uit.