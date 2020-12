Nieuw-Zeeland wil half 2021 vaccinaties voor alle inwoners

Belgische grensgemeente: grens blijft open, naleving van de regels is verplicht

Burgemeester Gaston Van Tichelt van de Belgische grensgemeente Essen vraagt Nederlanders die komen winkelen zich strikt aan de coronaregels te houden. "Wie de regels niet respecteert, riskeert een boete", stelt Van Tichelt in een verklaring.



De gemeente wijst erop dat Essen "een soort schiereiland" in Nederland is met slechts één Belgische buurgemeente en vier Nederlandse buren: de West-Brabantse gemeenten Woensdrecht, Roosendaal, Rucphen en Zundert.



Nu in Nederland de niet-essentiële winkels voor zeker vijf weken dicht moeten vanwege het grote aantal coronabesmettingen, houdt Essen rekening met een grote toeloop vanuit Nederland. "Als te veel mensen vanuit het noorden de grens oversteken, kan dit tot grote drukte en wachtrijen bij de winkels leiden", aldus Van Tichelt.



De burgemeester laat weten dat de grens openblijft, maar dat iedere bezoeker van Essen zich aan de coronaregels moet houden. Daarbij gaat het onder meer om het dragen van een mondkapje in de winkelzone van Essen. Ook mogen mensen maximaal een half uur in een winkel blijven.