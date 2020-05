Luchtkwaliteit in China voor het eerst dit jaar verslechterd

De kwaliteit van de lucht in China is voor het eerst dit jaar verslechterd, schrijft persbureau Reuters vandaag. In december 2019 was voor het laatst sprake van toenemende luchtvervuiling.



Vanwege de coronacrisis werd het openbare leven in het land stilgelegd, met minder milieuschade tot gevolg. De verbetering was zelfs vanuit de ruimte zichtbaar. De smog was verdwenen doordat de CO2-uitstoot in China was afgenomen.

In het land zijn coronamaatregelen de laatste weken mondjesmaat versoepeld. Ook kregen bedrijven toestemming om weer aan de slag te gaan. (Foto: Pro Shots)