Nieuw-Zeeland stelt verkiezingen uit

Nieuw-Zeelanders gaan een maand later naar de stembus dan gepland. Premier Jacinda Ardern heeft de verkiezingen uitgesteld van 19 september naar 19 oktober vanwege de recente coronauitbraak in het land.



Volgens Ardern is de uitstel vooral bedoeld om de 25.000 medewerkers van de stembureau's te beschermen. "Covid is het nieuwe normaal", aldus Ardern maandag tijdens een persconferentie. Ze voegde er aan toe dat de nieuwe datum staat en dat die niet nog een keer zal worden verschoven.



In Nieuw-Zeeland zijn zondag 13 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Twaalf daarvan horen bij het cluster dat vorige week is ontdekt in de stad Auckland. Het was toen voor het eerst in 102 dagen dat een coronabesmetting werd vastgesteld.