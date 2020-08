In Brazilië is het aantal overledenen met corona zaterdagavond de 100.000 gepasseerd en het aantal coronabesmettingen de 3 miljoen. Experts verwachten dat het aantal doden en besmettingen alleen maar zal toenemen.Tussen maart en eind juni noteerde Brazilië 50.000 overledenen met corona, binnen 50 dagen is dat aantal verdubbeld. Alleen de Verenigde Staten zijn er meer coronabesmettingen (4,9 miljoen) en overledenen met corona (162.000).Ondanks de recordcijfers kondigt de Braziliaanse regering steeds nieuwe versoepelingen aan. Zo gaan in veel steden restaurants en winkels weer open en is ook sinds 30 juli internationaal vliegverkeer weer toegestaan. Leesmeer.