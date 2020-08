Nierpatiënten extra vatbaar voor complicaties

Nierpatiënten zijn extra vatbaar voor complicaties als zij met het coronavirus besmet zijn. Ook hebben zij dan een grotere kans om te overlijden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek van het UMCG, Radboudumc en Amsterdam UMC. Uit de resultaten blijkt dat de sterfte onder nierpatiënten hoger is dan onder andere risicopatiënten, zoals hart- of longpatiënten.



"Opmerkelijk is bovendien dat in dialyse- en niertransplantatiepatiënten het niet uitmaakt of je man bent, of je suikerziekte, een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebt. Die factoren moeten dus niet meegenomen worden om een dialyse- of transplantatiepatiënt wel of niet op een ic op te laten nemen", zegt projectleider Ron Gansevoort.



De eerste onderzoeksresultaten worden binnenkort gepubliceerd.