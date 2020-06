New York Marathon in november afgelast vanwege coronacrisis

De New York Marathon, de grootste marathon ter wereld en een van de grootste jaarlijkse evenementen in de Amerikaanse stad, gaat dit jaar niet door. De organisatie heeft daartoe besloten vanwege de coronacrisis. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen in New York is teruggelopen, vindt de organisatie het volgens de New York Times niet verantwoord om het evenement door te laten gaan dit najaar.



Jaarlijks trekt de marathon meer dan 50.000 renners naar de stad en ruim een miljoen fans die de hardlopers komen aanmoedigen. Het besluit is genomen in nauw overleg met de gouverneur van de stad en burgemeester De Blasio. In de afweging telt ook mee dat virusexperts van het Witte Huis waarschuwen voor een tweede golf van besmettingen dit najaar.