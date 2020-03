Het aantal mensen in Nederland dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus is met 175 gestegen naar 1.039 . Daarnaast zijn 722 nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag in de dagelijkse update. In totaal zijn op dit moment 4.712 coronapatiënten opgenomen (geweest) in Nederlandse ziekenhuizen. Vanaf dinsdag geeft het RIVM het aantal ziekenhuisopnames per regio in een kaart weer.Het RIVM meldt verder dat de provincie Noord-Brabant "over de piek van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames" heen te zijn. In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal ziekenhuisopnames wel nog steeds toe.