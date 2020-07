7.300 mensen moesten door storing langer wachten op uitslag

Door een technische storing hebben afgelopen week 7.300 mensen langer dan 48 uur op de negatieve uitslag van hun coronatest moeten wachten, terwijl de GGD's ernaar streven om alle uitslagen binnen die tijdspanne door te geven. De storing werd maandag geconstateerd, meldt de koepelorganisatie GGDGHOR. Inmiddels zijn alle 7.300 personen telefonisch benaderd.



De storing had gevolgen voor de uitwisseling van informatie tussen twee systemen die door de GGD's gebruikt worden. "In één systeem worden de testuitslagen worden vastgelegd, terwijl het andere systeem gebruikt wordt voor het maken van testafspraken", meldt de organisatie. "Doordat de informatie niet goed werd uitgewisseld, konden medewerkers een deel van de mensen die teruggebeld moesten worden niet in hun systeem zien."



De storing is nu voorbij dankzij een tijdelijke oplossing. Het is nog niet duidelijk waar de technische storing door is veroorzaakt. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. GGD GHOR zegt te betreuren dat 7.300 mensen "langer dan gewenst in onzekerheid hebben gezeten".