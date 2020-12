Negatieve test verplicht voor reizigers uit VK naar VS

Ruim 25.000 nieuwe positieve tests in Duitsland

Vrijdag meldt het Duitse Robert Koch-Institut (RKI) 25.533 nieuwe positieve tests in het land. Dat zijn minder dan donderdag, toen nog ruim 32.000 nieuwe positieve tests werden gemeld.



Afnames in en na het weekend en toenames naarmate de week vordert, zijn in Duitsland nagenoeg een vast patroon. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.612.648 personen vastgesteld.



In het laatste etmaal overleden in Duitsland nog eens 412 patiënten aan de gevolgen van COVID-19, bijna de helft minder dan een dag eerder. Het totale officiële aantal coronadoden staat in de Bondsrepubliek nu op 29.182.



Sinds vorige week woensdag is in Duitsland een harde lockdown van kracht. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten gesloten blijven tot in januari, kwam bondskanselier Angela Merkel overeen met de deelstaatregeringen.