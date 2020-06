Nederlandse toerist mag weer naar Denemarken

RIVM: Dodental loopt op met twee, één nieuwe ziekenhuisopname

Er zijn zaterdag twee nieuwe overledenen gemeld die besmet waren met het coronavirus. Het dodental is daarmee opgelopen naar 6.105. Ook is er één patiënt gemeld die is opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, waarmee het totaal aantal opgenomen patiënten is opgelopen naar 11.868.



Niet alle patiënten zijn in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden pas later gemeld. Het totale aantal besmette Nederlanders is met 71 opgelopen naar 50.074.