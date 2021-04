Eerste militaire vaccinatiecentrum in Duitsland 24 uur per dag open

Het eerste Duitse vaccinatiecentrum dat wordt gerund door de Duitse krijgsmacht (Bundeswehr) werkt sinds zondag 24 uur per dag. Met 110 militairen kan het centrum in de plaats Lebach dagelijks tot duizend prikken zetten, meldt het Duitse ministerie van Defensie. Tot mei zijn er ongeveer veertienduizend nachtelijke vaccinatieafspraken in het centrum gemaakt.



Het centrum is opgezet in militaire barakken in de deelstaat Saarland, vlak bij de grens met Frankrijk. De Duitse krijgsmacht zette eerder al ongeveer vijfhonderd militairen in Saarland in. Zij doen onder meer bron- en contactonderzoek en nemen coronatests af in verpleeghuizen.



De Bundeswehr heeft naast een centrum in Saarland nu ook een vaccinatiefaciliteit in Berlijn. Momenteel bouwt het Duitse leger ook een prikgelegenheid in Bonn.