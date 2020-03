Het nieuws omtrent het coronavirus ontwikkelt zich razendsnel. Een (beknopt) overzicht van wat in de afgelopen uren buiten onze landsgrenzen bekend is geworden:



- In Pakistan is de eerste persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In het land zijn tot nu toe 195 mensen positief getest.

- Tsjechië verwacht binnenkort volledig op slot te gaan om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan.

- De komende twee weken annuleert Sri Lanka alle inkomende vluchten.

- De Filipijnen hebben 45 nieuwe besmettingen met het coronavirus bevestigd. In totaal zijn nu 197 coronagevallen in het land bekend. In Kazachstan is het aantal besmettingen opgelopen van 14 tot 27.

- Duitsland verwacht dat de coronacrisis in het land aanhoudt tot het einde van april.



Op deze kaart zie je de actuele stand van het aantal bevestigde besmettingen.