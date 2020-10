Nederlandse burgemeesters: Ga niet in Duitsland uit eten

Rutte wacht effect 'grote hamer' af

Premier Mark Rutte wil nog niet speculeren op een zwaardere lockdown, maar eerst de effecten afwachten van de maatregelen van 13 oktober. In de vrijdagse persconferentie na de ministerraad reageerde de premier op adviezen van diverse veiligheidsregio's en de adviesgroep Red Team om een strenge en korte totale lockdown af te roepen.



"Het pakket is acht dagen oud, en we weten nog niet of die grote hamer effect heeft", aldus Rutte. "Op korte tijd gaan we dat zien. Alle scenario's liggen daarna op tafel." Begin volgende week zal bekend worden of er dinsdag weer een persconferentie op het programma staat.



Rutte zei wel dat hij zag dat mensen voorzichtiger zijn geworden de afgelopen dagen. De verplaatsingscijfers in het ov zijn minder en het wegverkeer is iets minder geworden. "Ook het aantal mensen op straat is beperkt na 20.00, 21.00 uur." Rutte wijdt dat aan het alcoholverkoopverbod dat vorige week is afgekondigd.



Rutte stak wederom de hand in eigen boezem door te zeggen dat het kabinet in september niet stevig genoeg handelde toen sommige regio's naar 'zorgelijk' werden opgeschaald. "De maatregelen hadden zwaarder moeten zijn. De timing was niet het probleem, maar wel de zwaarte."