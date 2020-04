Technische briefing: 'Bestel hulpmiddelen via portaal'

Van Koesveld legt uit dat hulpmiddelen door zorgverleners laagdrempelig en tegen normale prijzen kunnen worden aangevraagd via een portaal en roept ook op om het op die manier te doen. "Want dat is precies de manier waarop we inzicht kunnen krijgen in de schaarste." Het is nu tijd voor vragen van Tweede Kamer-leden, waarbij Van der Kolk ook nog iets over dit onderwerp zegt.



"We hanteren bij mondkapjes de RIVM-richtlijnen. Het kan ook zijn dat ze van een bepaalde aanbieder de ene keer wel toereikend zijn en de andere keer niet. We hebben genoeg gecertificeerde mondkapjes in huis en die kunnen bij ons besteld worden. Ik zou niet zelf gaan zoeken."