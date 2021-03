Aantal test-en prikstraten dicht vanwege stormachtig weer

Meerdere vaccinatielocaties en teststraten gaan net als donderdag dicht vanwege het stormachtige weer. Test- en prikafspraken werden daarom afgezegd en opnieuw ingepland.



In het noorden van Noord-Holland is de vaccinatielocatie in Middenmeer vrijdag "acuut gesloten", laat de GGD Hollands Noorden weten. Ook op zaterdag is de prikplek dicht. Dat geldt dan ook voor de vaccinatielocatie in Alkmaar. De GGD neemt contact op met de meer dan veertienhonderd mensen die op die dag zouden worden gevaccineerd, voor een nieuwe afspraak. De teststraat in het Zeeuwse Vlissingen is zaterdag ook dicht. Mensen kunnen, net als donderdag, naar Goes om zich te laten testen.



In Zaandam is de teststraat zowel vrijdag als zaterdag dicht. Mensen die in de zorg en het onderwijs werken en zich met voorrang kunnen laten testen, kunnen uitwijken naar de testlocatie in Purmerend. Anderen kunnen naar de teststraat in Wormerveer, die vanwege de omstandigheden ook op zaterdag open is.