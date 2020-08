Museumvereniging: 'Musea willen dat iedereen veilig uit kan'

De Museumvereniging, de organisatie waar ruim vijfhonderd musea bij zijn aangesloten, houden zich aan de voorschriften van de overheid om het coronavirus in te dammen. De vereniging reageert hiermee op de aankondiging dat Veiligheidsregio's musea voor maximaal twee weken kunnen sluiten als blijkt dat er een coronacluster is ontstaan.



"Musea volgen het protocol veilig en verantwoord heropenen om ervoor te zorgen dat een ieder zo onbekommerd mogelijk kan genieten van museumbezoek. Overigens zijn ons geen gevallen bekend waarbij een museum een brandhaard was. Daar blijven musea zich ook voor inzetten. Musea willen dat iedereen veilig uit kan."