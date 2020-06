Mondmaskers verplicht in Californië

In de Amerikaanse staat Californië moeten burgers verplicht een mondmasker dragen bij het winkelen, in het openbaar vervoer en naar de dokter of apotheek. Dat heet de gouverneur van Californië donderdag bekend gemaakt.



In de Verenigde Staten is het dragen van een mondkapje in de meeste staten vrijwillig, maar in Californië worden de regels aangescherpt omdat het aantal besmettingen nog altijd oploopt. Eten en sporten in de buitenlucht mag nog wel zonder mondmasker.