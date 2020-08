Dodelijkste dag in Australiƫ tot nu toe: 21 coronagerelateerde sterfgevallen

Woensdag was met 21 sterfgevallen de dodelijke dag van de COVID-19-uitbraak in Australiƫ tot nu toe. De vorige piek dateert van eerder deze deze week, toen negentien coronapatiƫnten zijn overleden.



Ook meldt Australiƫ woensdag 410 nieuwe besmettingen, waarmee de reeks van minder dan 400 nieuwe besmettingen per dag ten einde is gekomen. Drie dagen lang bleef het aantal nieuwe besmettingen onder de vierhonderd steken.



Vorige week werden nieuwe maatregelen getroffen in Melbourne, de op een na grootste Australische stad. Dat gebeurde nadat daar een sterke stijging in het aantal nieuwe besmettingen was gemeld. In totaal telt Australiƫ 22.000 bevestigde besmettingen en 352 sterfgevallen.