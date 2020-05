Momenteel geen besmettingen meer in Suriname

In Suriname zijn momenteel geen mensen meer besmet met het coronavirus, meldt het nationale COVID-19 Crisis Management team maandag. De laatste persoon die positief testte op het virus is op 2 mei genezen verklaard. Sindsdien zijn er geen gevallen meer bijgekomen. In totaal zijn er tien bevestigde besmettingen in Suriname geweest.Het managementteam zegt zich wel zorgen te maken over illegale migratie in het land, omdat dit nieuwe ziektegevallen in het land kan brengen. De grensrivieren worden afgesloten en gemonitord om dit te voorkomen.