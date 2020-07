Mogelijk eerste coronageval in Noord-Korea

Het coronavirus is mogelijk voor het eerst sinds de uitbraak ook in Noord-Korea. Een vermoedelijke besmetting werd officieel gemeld door het staatspersbureau KCNA.



Het gaat om een persoon die drie jaar geleden is gevlucht naar Zuid-Korea en terug is gekomen over de versterkte grens naar de grensplaats Kaesong. Bij hem werden symptomen aangetroffen van COVID-19



De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zaterdag tijdens een noodvergadering van het politbureau de noodtoestand uitgeroepen en Kaesong in lockdown gezet,