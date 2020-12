Toelichting op het steunpakket

Het plafond van 90.000 euro voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) blijft bestaan. Grote bedrijven moeten dus ook zelf de schouders eronder zetten. "In alle eerlijkheid: we kunnen faillissementen niet uitsluiten, maar het aantal is kleiner dan het in twintig jaar is geweest. Er zullen ondernemingen zijn die het niet volhouden, maar de overheid kan niet alles oplossen", aldus minister Wiebes.



Andere partijen in de keten, zoals leveranciers, brouwerijen en verhuurders, moeten volgens de bewindsman ook een deel van de vaste lasten van bijvoorbeeld kroegen dragen. Hij voegt eraan toe dat het plafond van 90.000 euro betekent dat er van grotere ondernemingen extra inspanningen worden verlangd.



Op de vraag waarom er niet is gekeken naar de heropening van de horeca of een hogere vergoeding, antwoordt Wiebes dat de horeca verantwoordelijk is voor 20 procent van de besmettingen. Bovendien, benadrukt hij, moeten ook andere partijen helpen kroegen overeind te houden, zoals de al eerder genoemde brouwerijen en verhuurders. "De horeca is 100 procent van zijn omzet kwijt en krijgt 70 procent van de vaste lasten vergoed door de overheid. De overige 30 procent moet uit de keten komen."



Hoewel het totale aantal faillissementen nu klein is, is het volgens Hoekstra een illusie om te denken dat dit niveau in 2021 ook zo laag blijft. "Als ik met banken praat, zien we dat die ellende nog een keer gaat komen."



De persconferentie is inmiddels afgelopen.