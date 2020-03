De examens voor mbo-studenten in het laatste jaar en stages voor mbo-studenten gaan zoveel mogelijk door. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer over de afspraken die minister Van Engelshoven (Onderwijs) heeft gemaakt met de MBO Raad, studentenorganisatie JOB en de onderwijsvakbonden. De aanmelddatum voor een mbo-opleiding wordt een maand uitgesteld naar 1 mei. In verband met de aanpak van het coronavirus is er geen onderwijs meer op mbo-instellingen van 16 maart tot en met maandag 6 april. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op andere manieren vorm gegeven.Vanaf donderdag 19 maart is examinering in het mbo weer mogelijk. De examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding krijgen prioriteit. De examens zullen online, op stageplekken of andere locaties worden afgenomen.