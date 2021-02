Minister Dekker noemt vonnis over avondklok 'niet zo fraai'

"Dat is natuurlijk niet zo fraai", zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over het vonnis van de rechtbank Den Haag, die oordeelt dat de avondklok per direct van tafel moet. "Zoiets moet juridisch goed in elkaar zitten. Kennelijk is daar vandaag een uitspraak over gedaan, daar gaan we zo nog naar kijken."



Wel benadrukt de bewindsman dat de avondklok voor het kabinet een belangrijke maatregel was in het terugdringen van het aantal nieuwe besmettingen. "We deden die avondklok natuurlijk niet voor niets", zegt Dekker. "We zien nog steeds dat de dreiging van het virus aanwezig is. Dat er heel veel nodig is om het aantal reizen en bewegingen te beperken." Hij benadrukt daarnaast dat veel andere landen ook een avondklok hebben ingevoerd in de strijd tegen het coronavirus.