China komt met vaccinatiecertificaat voor reizen over de grens

China heeft een digitaal COVID-19-vaccinatiecertificaat geïntroduceerd voor burgers die van plan zijn om reizen over de grens te maken. Het land wil samenwerken met landen die soortgelijke documenten inzetten om hun economie te heropenen. Het is nog onduidelijk met welke landen China in beraad is.



Het certificaat dat wordt uitgegeven door China bevat details over informatie over vaccinaties en coronatestresultaten, zo stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn website. Het doel van het certificaat is volgens minister Wang Yi om "gezamenlijke verificatie van informatie te bereiken", zoals vaccinaties en bijdragen aan veilige interactie tussen mensen.



Voor mensen uit andere landen met een vergelijkbaar document gelden in China nog geen versoepelingen. Alle quarantainemaatregelen voor reizigers blijven van kracht, omdat nog niet bekend is of ingeënte mensen het coronavirus nog kunnen overdragen.