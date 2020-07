Minder dan duizend nieuwe besmettingen in Turkije

Het aantal COVID-19-besmettingen is vandaag met 992 naar 213.933 gestegen in Turkije, laat gezondheidsminister Fahrettin Koca weten. Het is voor het eerst sinds 11 juni dat het land minder dan duizend nieuwe besmettingen meldt. Het aantal overlijdensgevallen steeg met 20 naar 5.402.



Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen was in Turkije op 2 juni nog zo laag als 786, maar verdubbelde binnen twee weken naar 1.592 nadat Ankara de maatregelen tegen het virus versoepelde.