'Chinees coronavaccin voor 79 procent effectief'

Het coronavaccin van de Chinese farmaceut Sinopharm is voor 79,34 procent effectief, heeft het bedrijf bekendgemaakt. Het resultaat is gebaseerd op de zogeheten klinische fase 3-proeven die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd. Maar de details daarvan zijn niet bekendgemaakt, zoals het aantal gevaccineerden en besmettingen.



Het bedrijf wil nu officiële goedkeuring aanvragen bij de Chinese gezondheidsautoriteiten, al is in China al een fors aantal mensen met het vaccin gevaccineerd via een noodprogramma.



Een effectiviteit van ruim 79 procent is lager dan de 95 procent van het vaccin van Pfizer en BioNTech dat sinds kort door de Europese Unie is goedgekeurd. Ook dat van Moderna dat mogelijk binnenkort in Nederland wordt toegelaten is met 94 procent efficiënter.