Onder meer het Amsterdamse Concertgebouw en de Stadsschouwburg, TivoliVredenburg in Utrecht, de Oude Kerk in Amsterdam en andere gebouwen en bedrijven en instellingen zenden vanavond om 21.00 uur het SOS-noodsignaal uit. "Dit om de Nederlandse overheid te overtuigen direct vluchtelingen uit de Griekse eilanden te evacueren en zo een medische en humanitaire ramp te voorkomen", aldus de organisatie.Nederlandse artsen en hulpverleners maken zich zorgen over de situatie in de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland. Donderdag werden de bewoners van een migrantenkamp in Griekenland in quarantaine geplaatst nadat twintig asielzoekers positief zijn getest op het coronavirus.