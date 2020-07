Door buitenlandse migratie steeg het aantal inwoners in Nederland in juni met 1.300; een stijging nadat er in de maanden april en mei door het coronavirus nauwelijks migranten naar het land kwamen. Dathet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag op basis van voorlopige cijfers.Het aantal immigranten in juni (3.500) blijft nog wel steeds achter ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen bijna een kwart meer immigranten zich in het land vestigden. Binnen de EU nam vooral het aantal Oost-Europese immigranten toe.Ook emigratie neemt na een periode van daling door de coronacrisis weer toe, ziet het CBS.