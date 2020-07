Mexico versterkt coronamaatregelen in toeristische gebieden

De Mexicaanse autoriteiten hebben besloten om de coronamaatregelen aan te scherpen in verschillende gebieden, met in het specifiek populaire toeristische locaties. Onder meer kunnen mensen in het strandresort Tulum beboet worden als ze geen mondkapje dragen op plekken waar dit moet. Hoewel de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador graag de economie wil heropstarten, vrezen locale autoriteiten voor een heropleving van het virus.



In Mexico zijn tot nu toe 36.906 mensen overleden aan het virus, het op drie na hoogste dodental wereldwijd.