Mexico passeert grens van 40.000 coronadoden

Meer dan duizend coronadoden in VS op één dag

In de Verenigde Staten zijn op dinsdag meer dan duizend doden gemeld die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.



Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Het is voor het eerst sinds 10 juni dat de grens van duizend dagelijkse doden weer is gepasseerd. Bijna 142.000 mensen zijn inmiddels aan de gevolgen van Covid-19 bezweken in de VS.



De dichtbevolkte staat Californië is dinsdag na New York de tweede staat die meer dan 400.000 bevestigde besmettingen telt, maar het lijkt alsof de opwaartse trend is afgebogen.



Dat geldt niet voor staten als Nevada, Florida en Alabama, Massachusetts en Louisiana, daar neemt het aantal besmettingen nog exponentieel toe.