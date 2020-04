3FM gestart met Serious Request in teken van het coronavirus

De publieke radiozender 3FM is maandagochtend om 6.00 uur gestart met een speciale Serious Request-week om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. De actie onder de naam Never Walk Alone staat in het teken van de coronacrisis. Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden onder meer hulp aan zorginstellingen en zamelen beschermingsmiddelen in.



De dj's van 3FM draaien tot zaterdagavond 18 april verzoekjes van luisteraars in ruil voor geld. Artiesten bieden onder meer online masterclasses en thuisconcerten aan in ruil voor donaties.