Bruls vindt handhaven nodig, maar hoopt op versoepelingen horeca

Als horecazaken dit weekend illegaal hun terrassen openen voor het publiek, dan zal er handhavend worden opgetreden, zei voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad van 25 burgemeesters vrijdagavond in Nieuwsuur.



Tegelijkertijd is Bruls blij dat in politiek Den Haag de discussie is gestart of er in de sector lichte versoepelingen van de maatregelen kunnen komen, met name in de buitenlucht. Daarover vindt komende week overleg plaats tussen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en vertegenwoordigers van de horecabranche. "Er komt natuurlijk wel een moment dat je wat meer opening moet geven", aldus Bruls. "Maar we moeten ook dit weekend blijven controleren op het naleven van de coronaregels. Maar iedereen die denkt dat je alles maar met handhaven kan oplossen, heeft geen ervaring met hoe handhaven in de praktijk werkt."



Een groep van 65 regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept horecaondernemers op om dinsdag de terrassen te openen. Eet- en drinkgelegenheden moeten wegens de lockdown gesloten blijven, maar volgens de actiegroep is die regel onzinnig voor de buitenruimtes. Wie zijn terras openstelt, riskeert een forse boete van 4.000 euro en een zaak kan zelfs op last van de burgemeester worden gesloten.