Oxfam Novib slaat alarm omdat het vreest dat het coronavirus voor een catastrofe in ontwikkelingslanden zal zorgen als het virus daar verder oprukt. "Rijke landen moeten nú de krachten bundelen om miljoenen doden te voorkomen. Een verdubbeling van het gezondheidsbudget in deze landen is nodig om de crisis het hoofd te bieden. Daarvoor is in totaal 140 miljard euro nodig", schrijft de organisatie op de website De organsatie roept onder meer de G20-landen en de Nederlandse regering op om samen met de gezondheidsorganisatie WHO met een noodplan te komen. Ontwikkelingslanden zouden onder meer uitstel moeten krijgen van het terugbetalen van schulden."Wij zijn in Nederland terecht trots op de enorme inspanningen die onze zorgverleners leveren in de strijd tegen dit virus", zegt Michiel Servaes, algemeen directeur van Oxfam Novib. "Maar hun collega’s in arme landen zullen machteloos staan. Zij zijn met te weinig en hebben nauwelijks middelen om zelfs basale zorg te geven aan hun patiënten."