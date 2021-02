'Meer zorgorganisaties laten extra medewerkers vaccineren'

De politie heeft maandagavond een einde gemaakt aan een illegaal carnavalsfeest in Oirschot (Noord-Brabant). In een loods bevonden zich zo'n twintig tot dertig mensen in carnavalskleding. Toen ze de agenten zagen, stoof iedereen weg. Een enkeling is achterhaald, aldus de politie."We begrijpen dat het moeilijk is dat er dit jaar geen gewoon carnaval gevierd kan worden, maar laten we er samen voor zorgen dat dit volgend jaar wel kan", is de boodschap van de politie. Fysieke carnavalsactiviteiten zijn dit jaar niet toegestaan vanwege de coronamaatregelen.Dit weekend greep de politie al in onder meer Breda en het Zeeuwse Kloosterzande in. Inwerden twee cafés gesloten omdat er carnaval werd gevierd. In Kloosterzande waren in en om een café bijna honderd mensen in carnavalskleding feest aan het vieren.Zondag werd in verschillende steden meer politietoezicht, omdat er te veel carnavalsvierders aanwezig waren.