Zuid-Afrika evalueert Chinees vaccin Sinovac

Zuid-Afrika gaat mogelijk het Chinese vaccin Sinovac gebruiken. De Chinese fabrikant heeft gegevens over de werkzaamheid van het middel overhandigd aan de Zuid-Afrikaanse medicijnautoriteiten SAHPRA. Die beginnen vandaag met een evaluatie van het vaccin.



Zuid-Afrika begon op 18 februari met het grootschalig inenten van inwoners. Het land zet vol in op het vaccin van de Leidse fabrikant Janssen dat gisteren ook toegang kreeg tot de Europese markt. Zuid-Afrika stopte met het vaccin van AstraZeneca, omdat het middel minder geschikt zou zijn om de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus te bestrijden.



Sinovac is in februari goedgekeurd door de Chinese gezondheidsautoriteiten. Het middel van Sinovac Biotech is een variant van een in december goedgekeurd vaccin van Sinopharm en het tweede vaccin dat op de Chinese markt is verschenen.



Onlangs nam Oekraïne Sinovac in gebruik. Ook in onder meer Brazilië en Chili krijgen mensen dit vaccin.