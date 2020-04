De lockdowns van enkele populaire skiresorts in Oostenrijk worden met twee weken verlengd. Het aantal besmettingsgevallen in de resorts in de provincie Tirol, waarvan honderden te herleiden zijn tot een après-skibar in Ischgl, is volgens de lokale regering nog steeds erg hoog.Sinds 13 maart geldt in de gebieden daarom een lockdown. Eind maart riepen de lokale autoriteiten wintersporters die halverwege maart in Tirol waren geweest al op om alert te zijn op symptomen. Ook de populaire skilocatie St. Anton blijft voorlopig dicht.