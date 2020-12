Meer dan een miljoen positieve tests in Zuid-Afrika

De Britse variant van het coronavirus, VUI-202012/01, is ook opgedoken in Zuid-Korea. Het land in Oost-Azië maakte zondag bekend dat de mutatie bij drie mensen is aangetroffen. De drie personen zijn op 22 december vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Zuid-Korea gereisd.De variant lijkt niet gevaarlijker, maar wel veel sneller te verspreiden. Dat was voor Nederland reden om als eerste land een algeheel vliegverbod voor vluchten uit het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is de coronamutatie in meerdere landen vastgesteld, waaronder Frankrijk, Duitsland en Australië. In Nederland zijn voor zover bekend drie gevallen vastgesteld.