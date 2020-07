Opnieuw coronabesmettingen bij een nertsenbedrijf

Er zijn opnieuw coronabesmettingen vastgesteld bij een nertsenbedrijf. Het gaat dit keer om een bedrijf met zo'n 7.000 moederdieren in het Brabantse dorp Gemert. In totaal zijn nu negentien nertsenbedrijven in het land besmet verklaard.



Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meldt dat een nertsenbedrijf in de buurt van het negentiende bedrijf mogelijk ook besmet is, maar dat de definitieve uitslag van de testen nog niet bekend is. Deze wordt binnen enkele dagen verwacht.



"Het is van belang om nogmaals te benadrukken dat medewerkers met COVID-19-verschijnselen niet met de nertsen in aanraking komen, niet in de stal komen en zich laten testen", meldt het ministerie.