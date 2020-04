Vier besmettingen in gevangenissen en tbs-klinieken, maatregelen verlengd



De coronamaatregelen in gevangenissen, in de forensische zorg en in justitiële jeugdinrichtingen worden verlengd tot en met 28 april, maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) donderdag bekend. De al getroffen maatregelen, waaronder het opschorten van bezoek en verlof, worden verder aangescherpt: jeugdigen mogen per 1 april ook geen bezoek meer ontvangen.



Hiermee wil DJI het aantal besmettingen binnen de inrichtingen beperken. Tot nu toe is bij vier gedetineerden en tbs'ers het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een gedetineerde die in PI Rotterdam (locatie De Schie) verbleef en nu voor behandeling in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen is opgenomen en drie tbs'ers die in de Oostvaarderskliniek en de Rooyse Wissel verblijven.